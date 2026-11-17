jpnn.com, SIDOARJO - Forum Komunikasi Pendidikan Al-Qur’an Indonesia (FKPQ Indonesia) mendorong pembentukan Peraturan Daerah (Perda) tentang penyelenggaraan pendidikan Al-Qur’an di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

Upaya tersebut menjadi salah satu agenda strategis kepengurusan Dewan Pengurus Daerah (DPD) FKPQ Indonesia Kabupaten Sidoarjo periode 2026–2031 yang dipimpin Nur Salim.

Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) FKPQ Indonesia, Sugiharto Parikesit, mengatakan regulasi tersebut diperlukan sebagai landasan kebijakan pengembangan pendidikan Al-Qur’an di daerah.

Untuk merealisasikannya, pengurus DPD diminta segera melakukan audiensi dengan Bupati Sidoarjo bersama Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo.

"Perda tentang penyelenggaraan pendidikan Al-Qur’an diperlukan sebagai landasan kebijakan dan kepastian arah pembinaan pendidikan Al-Qur’an," ujar Sugiharto, dalam keterangannya, Selasa (17/11).

Selain mendorong pembentukan regulasi, FKPQ Indonesia juga menargetkan penguatan organisasi hingga tingkat kecamatan dan desa.

Konsolidasi tersebut akan diikuti pembinaan Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ) dan Taman Pendidikan Anak (TPA), terutama untuk meningkatkan kualitas kelembagaan, kompetensi guru, serta mutu pembelajaran Al-Qur’an.

Perjuangan kesejahteraan guru ngaji dan pendidik Al-Qur’an juga menjadi perhatian organisasi. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo, Ridho Prasetyo, menyatakan dukungan terhadap program tersebut, termasuk membuka peluang penambahan alokasi dana hibah melalui APBD Kabupaten Sidoarjo.