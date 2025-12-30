FKUB Jakarta Ajak Masyarakat Introspeksi Diri di Malam Tahun Baru

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Jakarta, Yusuf Aman mendukung langkah perintah dan pemda yang mengibau masyarakat tidak terlalu mewah saat merayakan Tahun Baru 2026.

"Sepakat dengan pemerintah dan kebijakan beberapa kepala daerah, bapak Kapolri yang memberi instruksi agar pada perayaan malam tahun baru tidak ada pesta-pesta kembang api," ujar Yusuf dalam keterangannya, Selasa (30/12).

Yusuf menuturkan, ajakan pemerintah dan kepala daerah sangat tepat. Sebab Indonesia saat ini sedang dirundung duka akibat bencana alam di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.

"Ini merupakan langkah yang tepat ditengah bencana yang melanda Sumatra hingga banyak korban jiwa, harta yang tentunya menimbulkan duka yang mendalam," katanya.

Karena itu kata Yusuf, sangat tidak tepat jika masyarakat merayakan tahun baru dengan gegap gempita. Tetapi ada saudara-saudara di Pulau Sumatra sedang mengalami kesulitan.

"Sementara sudara-saudara di Sumatra masih berjibaku berusaha keluar dari penderitaan akibat banjir yang melanda kampung halamannya," ungkapnya.

"FKUB Jakarta ingin mengajak Umat Islam dan umat lain lebih baik introspeksi dan menjadi renungan bersama untuk Indonesia lebih baik terutama dalam mengelola alam," tambahnya.

Lebih lanjut Yusuf mengaku mendukung dengan keputusan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang meniadakan pesta kembang api di Ibu Kota, dan menggantinya dengan kegiatan doa bersama.