FL Technics Indonesia Jadi Rekan Eksklusif GE Aerospace

jpnn.com, JAKARTA - FL Technics Indonesia, perusahaan penyedia jasa perawatan, perbaikan, dan overhaul (MRO) independen menggandeng GE Aerospace melalui kerja sama perawatan sistem avionik untuk armada Boeing 737 dan Airbus A320.

Penandatanganan perjanjian ini dilakukan dalam ajang MRO Asia Pacific 2026 di Singapura.

Melalui kerja sama ini, fasilitas FL Technics Indonesia di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, dan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Badung, Bali kini didukung dengan pasokan komponen serta material resmi GE Aerospace.

Dengan begitu, maskapai serta operator bisa memperoleh akses yang jauh lebih cepat dan mudah terhadap suku cadang avionik original, yang dipadukan langsung dengan kapabilitas pengerjaan dan instalasi oleh tim ahli FL Technics Indonesia.

"Avionik adalah tulang punggung sistem pesawat, bidang yang selalu kami jaga dengan standar tertinggi, juga dukungan sumber daya dan keahlian terbaik. Kemitraan dengan GE Aerospace ini memperkuat kapabilitas kami dalam menghadirkan solusi pemeliharaan yang semakin andal," ujar Chairman FL Technics Indonesia Martynas Grigas.

"Langkah ini sejalan dengan komitmen kami untuk terus meningkatkan standar keamanan sekaligus menjawab kebutuhan operasional maskapai yang terus berkembang," imbuhnya.

Sementara, Matt Burns General Manager of Avionics untuk GE Aerospace merasa bangga bisa bermitra dengan FL Technics Indonesia yang terus memperluas kapabilitasnya di pasar penerbangan.

"Kerja sama ini mencerminkan komitmen GE Aerospace untuk mendukung operator di Indonesia dan kawasan regional dengan keahlian avionik, guna memastikan operasional penerbangan yang aman, andal, dan efisien," saut Matt Burns.(chi/jpnn)