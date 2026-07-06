FL Technics Indonesia Resmikan Fasilitas Aircraft Painting Booth di Denpasar Bali
jpnn.com, BALI - FL Technics Indonesia, perusahaan penyedia layanan Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) bersertifikasi FAA Part-145, resmi mengoperasikan aircraft painting booth terbaru di fasilitasnya yang berlokasi di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Denpasar, Bali.
Fasilitas pengecatan pesawat yang mulai beroperasi pada akhir Juni 2026 ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat kapabilitas layanan MRO terintegrasi FL Technics Indonesia di kawasan Asia Tenggara.
Pada 30 Juni 2026, hanya beberapa hari setelah fasilitas tersebut mulai beroperasi, FL Technics Indonesia menyambut pelanggan pertamanya, Skyway Airlines, maskapai kargo asal Filipina yang mengoperasikan armada Boeing 737-400F.
Proyek perdana ini mencakup pengecatan livery untuk pesawat ketiga Skyway Airlines, yang selanjutnya diterbangkan menuju Clark International Airport, Filipina, untuk mengikuti seremoni peresmian pada 3 Juli 2026.
“Kehadiran aircraft painting booth khusus di Bali merupakan bagian dari komitmen kami untuk menghadirkan layanan MRO yang semakin komprehensif di kawasan ini,” ujar Martynas Grigas, Chairman FL Technics Indonesia.
“Kami bangga menyambut Skyway Airlines sebagai pelanggan pertama yang memanfaatkan fasilitas ini. Dalam beberapa bulan ke depan, kami telah mengamankan sejumlah proyek pengecatan pesawat lainnya, sekaligus menerima permintaan yang terus meningkat dari berbagai operator di Asia Tenggara yang membutuhkan layanan ini,” sambungnya.
Fasilitas aircraft painting booth terbaru ini melengkapi kapabilitas MRO FL Technics Indonesia yang saat ini beroperasi melalui dua fasilitas utama di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta, dan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali. Kedua fasilitas tersebut telah mengantongi lebih dari 20 sertifikasi dari otoritas penerbangan sipil dan didukung oleh lebih dari 700 tenaga ahli aviasi.
Dibangun sesuai standar industri internasional, fasilitas pengecatan di Bali dirancang untuk menangani berbagai proyek pengecatan livery dengan tingkat presisi tinggi, efisiensi operasional, serta kepatuhan penuh terhadap regulasi penerbangan.
Fasilitas pengecatan pesawat ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat kapabilitas layanan MRO terintegrasi FL Technics Indonesia di kawasan Asia Tenggara.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- The Apurva Kempinski Bali Mempersembahkan Kembali Path to Sustainable Growth 2026
- Keindahan Bali Tenggelam karena Makin Buruknya Masalah Sampah
- Indonesia Financial Center di Bali Bakal Dibuat Setara dengan Dubai
- Tangkas X7 Buktikan Ketangguhan di Riding Nusantara 2026
- Menuju Kebangkitan Kuta Bali, Discovery Kartika Plaza Hotel Bersiap Menuliskan Sejarah
- Menunggu Kebangkitan Kuta Bali, saat Discovery Kartika Plaza Hotel Bersiap Menulis Sejarah Baru