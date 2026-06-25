FLEI Business Show 2026: Satu Booth, Tiga Pasar, Skala Internasional

jpnn.com, JAKARTA - Bayangkan satu booth yang sekaligus membuka pintu ke pasar waralaba, kuliner dan perjalanan insentif korporat, dalam sebuah pameran berskala internasional yang turut membuka potensi ekspansi ke pasar lintas negara.

Itulah yang ditawarkan Franchise & License Expo Indonesia (FLEI Business Show) pada edisi ke-27 yang berlangsung 9–11 Oktober 2026 di Nusantara International Convention & Exhibition (NICE) PIK 2, venue pameran terbesar di Indonesia.

Tahun ini FLEI hadir dengan skala jauh lebih besar dan digelar berdampingan dengan dua pameran lain dari Panorama Media, yaitu Cafe Brasserie Expo (CBE) dan Indonesia Outing & Incentive Travel Expo (IOITE), membentuk satu ekosistem pameran bisnis terintegrasi di bawah satu penyelenggara. Pendaftaran exhibitor kini resmi dibuka.

Rekam jejak edisi sebelumnya menjadi jaminannya. Pada FLEI ke-26, gabungan tiga pameran ini menarik lebih dari 45.000 pengunjung dan melahirkan ribuan kesepakatan bisnis. Terpenting bagi calon exhibitor, 92 persen exhibitor menyatakan ingin kembali berpartisipasi, indikator paling jujur tentang hasil yang dibawa pulang.

Antusiasme itu sejalan dengan kondisi industri waralaba nasional yang terus bertumbuh dengan cepat. Pertumbuhan rata-rata mencapai 10-15% per tahun dan terus mengalami peningkatan hingga saat ini.

"Minat masyarakat untuk berwirausaha lewat waralaba masih sangat besar, terutama di sektor makanan dan minuman, jasa, serta ritel. Menariknya, pelaku usaha saat ini didominasi oleh anak-anak muda lulusan perguruan tinggi yang sudah memiliki pengalaman kerja. Mereka berani terjun sebagai entrepreneur dengan modal kreativitas tinggi serta selalu adaptif dalam mengikuti tren pasar. Dengan dorongan inovasi tersebut, bisnis waralaba di Indonesia kini bernilai lebih dari Rp 143 triliun dan terus bertumbuh, bahkan semakin banyak brand lokal yang siap melebarkan sayap ke pasar internasional. FLEI adalah panggung yang tepat untuk mempertemukan mereka dengan peluang itu," ujar Ketua Perhimpunan Waralaba & Lisensi Indonesia (WALI), strategic partner FLEI Business Show Levita Ginting Supit.

International Business Summit menjadi pembeda utama edisi ke-27. Program ini dihadirkan sebagai wadah kolaborasi eksklusif dan pertukaran peluang bisnis antara pelaku usaha Indonesia dengan pemain internasional, membuka jalan bagi brand lokal untuk berekspansi ke pasar global sekaligus memfasilitasi masuknya brand internasional ke Indonesia.

"Dunia bisnis terus berkembang secara dinamis, dan kolaborasi lintas batas kini menjadi kunci utama untuk tetap kompetitif. Melalui edisi ke-27 ini, kami berkomitmen memperkuat peran FLEI bukan hanya sebagai tempat transaksi domestik, melainkan sebagai platform kokoh yang mendorong kemitraan global dan kolaborasi lintas negara," ujar Royanto Handaya, President Director Panorama Media.