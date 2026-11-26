jpnn.com, JAKARTA - Panorama Media memperkenalkan FLEI Business Show 2027 (Franchise & License Expo Indonesia) dan Café & Brasserie Expo (CBE) 2027 sebagai platform untuk memperluas pasar dan membangun kemitraan bisnis lintas industri.

Kedua pameran tersebut akan digelar pada 8–11 April 2027 di JIEXPO Kemayoran, Jakarta.

Peluncuran kedua pameran berlangsung pada 23 November 2026. Penyelenggaraan tahun depan menjadi momentum baru karena FLEI Business Show dan CBE akan menempati lantai dua gedung baru JIEXPO Expo Hall & Arena.

Kedua pameran juga akan berlangsung bersamaan dengan MoreFood Indonesia yang menempati lantai satu gedung tersebut serta Hall B3 JIEXPO.

Kolaborasi ini membuka akses bagi peserta untuk menjangkau berbagai kalangan, mulai dari calon investor, pengusaha, pemilik jaringan bisnis, distributor, hingga pengambil keputusan di industri makanan dan minuman (F&B) serta hotel, restoran, dan katering (HoReCa).

Melalui FLEI Business Show 2027, Panorama Media menghadirkan wadah bagi pelaku usaha waralaba, lisensi merek, dan kemitraan untuk memperluas jaringan bisnis.

Pameran ini mencakup berbagai sektor usaha, termasuk peluang distribusi dan solusi pendukung pengembangan bisnis.

Selain memperkenalkan konsep usaha dan meningkatkan visibilitas merek, FLEI Business Show juga menyediakan program business matching, edukasi bisnis, diskusi industri, dan networking.