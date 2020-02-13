Fleksibilitas Korporasi Diperlukan Untuk Hadapi Gejolak Harga Minyak Global

jpnn.com, JAKARTA - Gejolak harga minyak dunia akibat ketegangan geopolitik dan pelemahan nilai tukar rupiah menjadi tantangan bagi industri energi nasional. Di tengah kondisi tersebut, sinergi pemerintah dinilai penting untuk menjaga stabilitas pasokan, keberlanjutan bisnis, serta keterjangkauan harga BBM bagi masyarakat.

Ekonom Defiyan Cori menilai pengelolaan energi tidak bisa sepenuhnya diserahkan pada mekanisme pasar karena migas merupakan komoditas strategis yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. Karena itu, pemerintah tetap memiliki peran penting dalam mengatur harga BBM subsidi dan memastikan subsidi tepat sasaran.

Menurutnya, kebijakan harga BBM di Indonesia telah membedakan mekanisme BBM subsidi dan non-subsidi. BBM subsidi diatur pemerintah, sedangkan BBM non-subsidi, seperti Pertamax Series, mengikuti perkembangan harga keekonomian sesuai ketentuan yang berlaku.

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Defiyan menilai Pertamina perlu diberikan fleksibilitas atau diskresi dalam menetapkan harga BBM non-subsidi melalui mekanisme aksi korporasi.

Langkah ini dinilai dapat memperkuat kemampuan perusahaan dalam merespons dinamika harga minyak global sekaligus menjaga kesehatan keuangan dan keberlanjutan investasi.

"Seharusnya sebagai perusahaan pada umumnya (korporasi), PT Pertamina juga diberikan keleluasaan dalam menetapkan harga BBM," kata Defiyan dalam keterangan persnya pada Jumat (13/11).

Selain fleksibilitas harga, Defiyan menyebut efisiensi pengadaan minyak mentah dan BBM impor menjadi faktor penting.

Defiyan mendorong optimalisasi peran BLU Lemigas agar proses pengadaan dapat menghasilkan harga yang lebih kompetitif, khususnya untuk kebutuhan BBM dalam skema subsidi dan kompensasi pemerintah. Defiyan juga menekankan pentingnya pengawasan dan tata kelola perusahaan yang baik.