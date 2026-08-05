FLI Pilih Truk Mitsubishi Fuso eCanter Jadi Armada Operasional

jpnn.com, TANGERANG - PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors (KTB) sebagai distributor resmi kendaraan niaga Mitsubishi Fuso di Indonesia melakukan penyerahan truk listrik Fuso eCanter ke PT. Fastana Logistik Indonesia (FLI) pada ajang GIIAS 2026.

Sales and Marketing Director PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors, Aji Jaya mengungkapkan kendaraan niaga berbasis listrik memiliki peran strategis dalam mendukung industri logistik yang berkelanjutan (green logistic).

"Fuso eCanter menjadi pelopor truk listrik pertama di Indonesia sejak tahun 2024. Sejak itu, KTB memastikan ekosistem yang mendukung operasional mulai dari kesiapan EV mobile charger, hingga layanan purnajual untuk memberikan ketenangan konsumen dalam operasional kendaraan listrik,” ujar Aji Jaya.

Fuso eCanter dengan baterai berukuran M berkapasitas 83kWh. Baterai itu mampu menempuh jarak 140KM dengan GVW sebesar 6 ton.

Truk eCanter itu hadir dengan panjang wheelbase 3,4-meter dan torsi 430Nm yang besar cocok untuk mengangkut muatan dengan volume maksimal.

Design chassisnya yang rata memudahkan karoseri dalam proses pembuatan rear body.

Baca Juga: Canter Extra Long Bus Jadi Andalan Fuso Perkuat Transportasi Pariwisata di Indonesia

Truk berlogo tiga berlian itu unggul dengan berbagai teknologi yang disematkan di antaranya, dilengkapi dengan eAxle, yang menggabungkan fungsi gardan, gear, motor, dan inverter.

FLI adalah perusahaan penyedia jasa logistik terkemuka di Indonesia yang melayani distribusi barang ke berbagai wilayah nasional dengan standar keandalan tinggi.