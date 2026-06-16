FLiFE Ekspansi Bisnis Pendingin Udara, Bidik Sektor Hunian Hingga Komersial

jpnn.com, JAKARTA PUSAT - Industri pendingin udara (air conditioning/AC) di Indonesia saat ini terus berkembang seiring meningkatkan kebutuhan masyarakat terhadap kenyamanan, efisiensi, dan kualitas hidup yang lebih baik.

Perkembangan itu mendorong hadirnya berbagai inovasi yang tidak hanya berfokus pada performa pendinginan, tetapi juga pada teknologi, kemudahan penggunaan, serta layanan yang mampu memberikan nilai tambah bagi pelanggan.

Melihat hal tersebut, produsen elektronik, FLiFe Indonesia kembali menambah jajaran produk barunya dengan memperkenalkan AC standar series berkapasitas 1/2 PK di kawasan Jakarta Selatan, Senin (15/6).

Berbeda dari AC pada umumnya, produk baru tersebut diklaim memiliki kapasitas pendingin 5.200 BTU.

Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan AC lainnya yang hanya berada di kisaran 5.000 BTU.

Produk Spesialist Supervisor FLiFE David Abrian mengatakan FLOO Standard Series dilengkapi berbagai fitur yang dirancang untuk meningkatkan kenyamanan dan efisiensi penggunaan.

Semisal, kata dia, Smart Cleaner untuk membantu menjaga kebersihan unit bagian dalam, Ultra Silence Mode yang mendukung operasional lebih senyap, dan Gold Fin pada evaporator yang memberikan perlindungan lebih baik terhadap korosi.

"Fungsi Gold Fin itu untuk penangkal karat tingkat tinggi sekaligus memaksimalkan transfer panas," katanya.