FLiFE Perkuat Posisi sebagai Merek Elektronik Lokal, Bidik Pasar Pendingin Udara

jpnn.com - FLiFE memperkenalkan identitas baru sekaligus memperkuat posisinya sebagai merek elektronik lokal di Indonesia. Langkah rebranding tersebut menjadi bagian dari strategi perusahaan untuk memperluas pengembangan produk dan solusi elektronik, termasuk pada segmen pendingin udara.

General Manager FLiFE Indonesia Agustinus Kurniawan mengatakan perusahaan ingin menghadirkan produk yang dapat menyesuaikan dengan beragam kebutuhan konsumen, mulai dari sektor hunian, perkantoran, hingga area komersial.

Salah satu fokus yang dikembangkan adalah solusi heating, ventilation, and air conditioning (HVAC). Menurut Agustinus, kebutuhan pada sektor tersebut tidak hanya ditentukan oleh jenis perangkat yang digunakan, tetapi juga kesesuaian sistem dengan karakteristik ruangan maupun proyek.

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“Solusi HVAC bukan hanya mengenai produk, tetapi juga bagaimana sebuah sistem dapat menjawab kebutuhan proyek secara menyeluruh,” ujarnya, Jumat (2/10).

Ia mengatakan fleksibilitas solusi, dukungan teknis, serta layanan purnajual menjadi faktor yang dibutuhkan untuk memberikan nilai tambah bagi pelanggan maupun mitra perusahaan.

FLiFE saat ini menawarkan sejumlah jenis perangkat pendingin udara yang ditujukan untuk kebutuhan berbeda. Di antaranya AC split, cassette, dan floor standing.

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Perusahaan melihat kebutuhan pendingin udara tidak dapat disamaratakan karena setiap ruang memiliki karakteristik berbeda. Luas area, fungsi ruangan, jumlah pengguna, durasi penggunaan, sirkulasi udara, hingga paparan panas dari luar dapat memengaruhi kebutuhan pendinginan.

Karena itu, pemilihan AC tidak hanya bergantung pada besarnya kapasitas pendinginan. Kapasitas yang terlalu kecil dapat menyebabkan perangkat bekerja lebih keras untuk mencapai suhu yang diinginkan, sedangkan pemilihan tipe yang tidak sesuai dapat membuat penggunaan perangkat menjadi kurang optimal.