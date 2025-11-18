Flimty Kembali Raih Gelar ‘Brand of The Year’ di World Branding Awards 2025-2026

jpnn.com, JAKARTA - Flimty kembali menorehkan prestasi internasional dengan berhasil meraih penghargaan ‘Brand of The Year’ untuk kedua kalinya berturut?turut pada ajang World Branding Awards 2025–2026 di kategori Healthcare – Health Supplements.

Upacara penghargaan bergengsi ini diselenggarakan di Osaka City Museum of Fine Arts, Jepang, dan dihadiri oleh perwakilan brand ternama dunia dari berbagai negara.

World Branding Awards merupakan penghargaan internasional yang diberikan kepada merek?merek kelas nasional, regional, hingga global yang telah memberikan dampak signifikan bagi konsumen dan industri.

Beberapa brand besar yang memenangkan penghargaan ini adalah Apple, BMW, Spotify, IKEA, dan lain-lain.

Dalam edisi ke?20 tahun ini, lebih dari 1.092 brand dari 66 negara masuk dalam nominasi, dengan hanya satu pemenang terpilih dari tiap kategori di setiap negara. Lebih dari 91.000 konsumen juga voting untuk pemilihan penghargaan ini.

Melalui tiga tahap seleksi ketat, meliputi penilaian brand, riset pasar konsumen, dan voting publik. Flimty kembali berhasil mempertahankan posisinya sebagai satu?satunya brand kesehatan asal Indonesia yang memperoleh penghargaan di kategori tersebut.

Baca Juga: Filmty Menangkan Brand of The Year dari World Branding Awards 2024

“Memenangkan Brand of The Year untuk dua tahun berturut?turut adalah bukti nyata bahwa produk Indonesia mampu bersaing di tingkat global. Kami berterima kasih atas kepercayaan konsumen dan kerja keras seluruh tim Flimty yang selalu berkomitmen menghadirkan produk kesehatan terbaik,” ujar CEO Flimgroup Dennis Hadi.

Global Chairman dari World Branding Awards Richard Rowles mengatakan bahwa kemenangan ini menunjukkan kuatnya pengakuan dan kepercayaan di mata pelanggan di situasi pasar yang sangat dinamis ini.