Float Bicara Filosofi Luka serta Semangat Penerjang Badai

jpnn.com, JAKARTA - Grup musik, Float akhirnya merilis mini album atau EP terbaru yang bertajuk Constant Changes setelah perjalanan panjang merangkai karya.

Perilisan mini album tersebut ikut disempurnakan dengan single terbaru yang penuh spirit ketangguhan yakni Yang Kembali Pulih.

Melalui single baru ini, Float seperti sedang menolak untuk hanya sekedar meratapi luka. Yang Kembali Pulih hadir tidak hanya sebagai pelipur lara yang pasif, tapi juga sebagai perisai musikal dan bahan bakar bagi siapa saja yang berani berdiri tegak, merangkul luka serta menjadi penerjang badai di tengah hebat keraguan dalam hidup.

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Karena dari pesan yang kuat itulah, vokalis serta penulis lagu Float, Hotma 'Meng' Roni Simamora, mengungkapkan bahwa lagu ini adalah sebuah pondasi awal EP yang digarap di masa transisi pasca-pandemi (2023).

"Berangkat dari kata ‘bilur’ atau bekas luka, luka yang dibasuh iman justru menyimbolkan kekuatan. Bermodal percaya, masa terpuruk terbukti bikin kita makin kuat bangkit. Kecemasan nggak boleh jadi rintangan. Lagu ini membawa spirit untuk berani menerjang badai,” ungkap Meng.

Semangat tersebut diterjemahkan secara mendalam melalui eksplorasi aransemen dan ritmis oleh para personel Float lainnya.

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Binsar Tobing pada bass menuturkan bagaimana proses kreatif lagu Yang Kembali Pulih merekam dinamika perjuangan manusia.

“Lagu ini berawal dari Voice Note Meng di tahun 2021, dan di sini gue bereksperimen rekam bass dengan pendekatan minimalis namun bertenaga agar fondasi lagunya terasa kokoh menghantam keraguan,” jelas Binsar.