Float Mengabadikan Konser Alam di Pesisir Madasari

jpnn.com, JAKARTA - Grup musik Float resmi merilis album rekaman panggung yang bertitel Live at Float2Nature 2026.

Album tersebut direkam langsung di Float2Nature 2026, konser berbasis alam milik Float yang tahun ini digelar di pesisir Pantai Madasari - Batukaras, Pangandaran, Jawa Barat.

Float2Nature (F2N) lahir pada 2012 di Dataran Tinggi Dieng dan sejak itu berpindah dari satu bentang alam ke bentang alam lain: Tanakita Sukabumi (2013), Teluk Kiluan Lampung (2014), hingga Taman Nasional Gede Pangrango, Situgunung (2022), yang 295 tiketnya habis dalam dua hari.

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Dengan filosofi 'When music travels back to mother nature', F2N menjadikan Float salah satu pelopor konser berbasis wisata alam di Indonesia, intim, berkapasitas terbatas, dan dijalankan bersama Floatmates, sebutan bagi komunitas pendengar.

Edisi 2026 sekaligus menjadi homecoming dan perayaan rilis EP Constant Changes. Di bawah pepohonan pesisir, formasi Float hari ini - Hotma "Meng" Roni Simamora (vokal, gitar akustik), David Qlintang (gitar elektrik), Binsar Tobing (bas), dan Timur Segara (drum) - membawakan lagu-lagu yang membesarkan nama Float dengan aransemen panggung yang organik dan hangat, diiringi nyanyian bersama ratusan Floatmates.

Salah satu sorotan album adalah medley berdurasi 5 menit 26 detik "Reborn / I.H.I / Waltz Musim Pelangi / 3 Hari Untuk Selamanya".

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Empat lagu ini merangkum hampir 20 tahun perjalanan Float: "3 Hari Untuk Selamanya" dari album soundtrack film karya Riri Riza yang meraih Piala Abhinaya untuk Soundtrack Terbaik di Jakarta Film Festival; "Waltz Musim Pelangi" dari kompilasi Songs Inspired by Laskar Pelangi (2008); single "I.H.I" (2011); hingga "Reborn", lagu tema kampanye Wonderful Indonesia.

"Album live ini adalah dokumen hidup. Kami ingin menangkap energi yang tidak bisa direplikasi di dalam studio - suara tawa, debur ombak, hingga gemerisik daun yang berpadu dengan petikan gitar dan nyanyian bersama para Floatmates," ungkap Meng, vokalis sekaligus penulis lagu utama Float.