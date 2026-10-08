Flora Liu Hingga Kris Dayanti Siap Meriahkan Konser A Tribute to Teresa Teng

jpnn.com, JAKARTA - Keindahan karya-karya legendaris mendiang Teresa Teng, siap kembali menggema di Jakarta lewat pertunjukan spesial bertajuk 'A Tribute to Teresa Teng'.

Konser penuh nostalgia dan kemegahan itu dijadwalkan digelar di The Ballroom at Plaza Senayan, Jakarta Pusat pada 28 Oktober 2026.

Pertunjukan tersebut akan menghadirkan penyanyi asal Shanghai, Flora Liu.

Baca Juga: Starrducc Diundang Tampil di Music Lane Festival Okinawa

Pemilihan sang penyanyi untuk membawakan lagu-lagu Teresa Teng menjadi salah satu elemen penting dalam konsep konser.

Sebab, Flora Liu tidak hadir untuk mencoba menggantikan atau pun menirukan Teresa Teng.

Sebaliknya, dia akan memberikan interpretasinya sendiri terhadap karya-karya Teresa Teng, dengan karakter vokal dan perspektif musikalnya.

Kehadiran penyanyi dari Shanghai itu juga memberikan dimensi lintas budaya yang kuat dalam konser.

Dalam konser nanti, Flora Liu akan membawakan karya-karya Teresa Teng dan menghadirkan kembali lagu-lagu penyanyi legendaris asal Taiwan tersebut, dalam sebuah pengalaman musikal yang dikemas secara khusus oleh 50 Piece Orchestra by Astrid Lea.