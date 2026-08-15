Flores Diguncang Gempa M 7,7, Gubernur NTT Gerak Cepat Kumpulkan Laporan Dampak Bencana

jpnn.com, KUPANG - Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Emanuel Melkiades Laka Lena bergerak cepat merespons bencana gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah utara Flores, Sabtu (15/8).

Pemerintah Provinsi NTT langsung membuka jalur koordinasi intensif dengan seluruh kepala daerah di Flores untuk memantau dampak kerusakan dan memastikan keselamatan warga.

“Sejak pagi tadi kami mendapat informasi dan dikontak dari pimpinan daerah di Flores dan berbagai kalangan di Flores yang menyampaikan kejadian gempa yang terjadi di Mbay,” ujarnya.

Menurut Gubernur Melki, koordinasi terus dilakukan bersama para bupati, wakil bupati, serta jajaran pemerintah daerah di seluruh daratan Flores. Pemerintah daerah juga terus bergerak melakukan penanganan awal dan memastikan kondisi masyarakat di wilayah masing-masing.

“Sejak pagi tadi, kami terus berkoordinasi dengan berbagai pihak, para bupati, wakil bupati dan berbagai jajaran yang ada di Flores. Kami cek berbagai kondisi yang terjadi dan juga para bupati dan wakil bupati se-daratan Flores juga terus memimpin penanganan kejadian gempa Flores,” kata Melki Laka Lena.

Gubernur Melki menjelaskan, Pemerintah Provinsi NTT juga telah berkoordinasi dengan Forkompimda NTT juga dengan sejumlah kementerian dan lembaga terkait untuk mendapatkan dukungan penanganan bencana.

Baca Juga: Basarnas Evakuasi 3 Korban Reruntuhan Bangunan Akibat Gempa Flores

“Kami juga sudah koordinasi dengan Kepala BNPB, Menteri Sosial, Menteri Kesehatan, Menteri PU, Menteri Perhubungan, Mensesneg, dan Mendikdasmen. Rencananya besok, Minggu (16/8), Kepala BNPB bersama tim akan masuk di Flores untuk menangani fase awal dan terus membantu masyarakat di Flores,” ujarnya.

Melki Laka Lena menyampaikan dukungan dari Pihak Kepolisian dan TNI yang telah menyiapkan personel untuk dikerahkan ke wilayah Flores guna mendukung proses penanganan dan membantu masyarakat terdampak.