Flores Menggugat

jpnn.com - Di tengah puluhan ribu kali gempa susulan yang melanda Flores, Uskup Agung Ende Mgr. Paulus Budi Kleden, SVD menggugat penetapan Flores sebagai Pulau Panas Bumi.

Melalui Ketua Komisi Keadilan, Perdamaian dan Integritas, Romo Ephivanus Markus, Keuskupan Agung Ende mengajukan uji materi ke Mahkamah Agung atas penetapan itu dan atas SK Menteri ESDM tentang wilayah kerja panas bumi di Sokoria serta Mataloko.

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Uskup Agung Ende Mgr. Paulus Budi Kleden, SVD saat bertemu pengungsi terdampak Flores. Foto: Source for JPNN

Perkara Nomor 43 P/HUM/2026 ini menyasar tiga SK: SK 0539 K/30/MEM/2012 (WKP Sokoria), SK 1152/K/30/MEM/2011 (WKP Mataloko), dan SK 2268 K/30/MEM/2017 (Flores sebagai Pulau Panas Bumi).

Dalilnya tiga: dokumen SK tidak terbuka bagi warga, partisipasi publik tidak bermakna karena berhenti pada pemberitahuan formal, dan penetapan dilakukan tanpa Amdal yang komprehensif dan transparan.

Namun, gugatan ini melampaui soal prosedural semata serentak mempertanyakan untuk siapa pembangunan dijalankan dan siapa yang membayar ongkosnya karena fakta di lapangan masyarakat adat terdampak kegagalan proyek ini merasakan penderitaan yang sudah berlangsung lama.

Sikap Uskup Budi Kleden bukan reaksi sesaat. Pada Januari 2025, setelah mendengar kesaksian warga Sokoria dan Mataloko serta berdiskusi dengan para imam, ia memutuskan menolak proyek geothermal di tiga vikariat dan meminta para imam bersuara serta membantu warga mencari bantuan hukum.