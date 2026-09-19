Fluffy Dorong Kesiapan Calon Orang Tua lewat The First Baby Moon

jpnn.com, JAKARTA - Fluffy, merek fesyen bayi dan anak, merayakan perjalanan 25 tahun dengan menggelar The First Baby Moon in Jakarta di Hotel Mercure Jakarta Sabang, Jakarta Pusat, Sabtu (19/9/2026).

Kegiatan tersebut diikuti 100 pasangan atau sekitar 200 peserta. Mengusung konsep babymoon, acara ini memadukan momen kebersamaan pasangan selama masa kehamilan dengan edukasi untuk mempersiapkan diri menjadi orang tua.

Sejumlah kegiatan edukatif dihadirkan dalam acara tersebut, di antaranya health talk bersama dr. Kartika Iswaranti, Sp.OG, serta newborn care class bersama Atik Prihatin, A.Md.Kep.

Peserta juga mengikuti berbagai aktivitas bersama sekaligus mengabadikan perjalanan kehamilan mereka.

Marcomm Manager Fluffy Aulia Rizky Wijayanto mengatakan, The First Baby Moon menjadi ruang bagi pasangan untuk menikmati masa kehamilan sekaligus meningkatkan pemahaman mengenai peran dan tanggung jawab sebagai orang tua.

Antusiasme terhadap kegiatan tersebut terlihat dari tiket yang terjual habis dalam waktu kurang dari satu hari.

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"Ini menunjukkan orang tua sekarang semakin tertarik memperkaya ilmu dan mempersiapkan diri sebelum anak lahir,” ujar Aulia.

CEO Fluffy Ferry Mulyadi mengatakan, persiapan menjadi orang tua tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan fisik, tetapi juga pemahaman mengenai pengasuhan dan tumbuh kembang anak.