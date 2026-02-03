menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » Fluffy Gym Kelapa Gading Tawarkan Latihan Eksklusif dan Personal

Fluffy Gym Kelapa Gading Tawarkan Latihan Eksklusif dan Personal

Fluffy Gym Kelapa Gading Tawarkan Latihan Eksklusif dan Personal
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Fluffy Gym, private gym di Kelapa Gading hadir dengan konsep latihan privat untuk hasil maksimal dan privasi terjaga. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Tidak semua orang merasa nyaman berlatih di gym umum yang ramai dan penuh antrean alat. Suasana bising, keterbatasan fasilitas, hingga persoalan kebersihan kerap menjadi hambatan dalam mencapai target kebugaran.

Menjawab kebutuhan tersebut, Fluffy Gym hadir sebagai private gym eksklusif di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Fluffy Gym mengusung konsep satu studio untuk satu member dengan satu personal trainer dalam setiap sesi latihan. Sistem ini memberikan ruang privat sepenuhnya bagi member tanpa harus berbagi fasilitas dengan orang lain.

Baca Juga:

Tidak semua orang dapat bergabung sebagai member, karena seleksi dilakukan demi menjaga kualitas layanan dan eksklusivitas.

Seluruh program latihan di Fluffy Gym dirancang secara personal dan disesuaikan dengan kondisi tubuh, aktivitas harian, serta tujuan masing-masing member.

Mulai dari program penurunan berat badan, pembentukan otot, peningkatan kekuatan, hingga persiapan peran film dan olahraga tertentu, semuanya dibuat tanpa menggunakan pola latihan massal.

Baca Juga:

Efisiensi menjadi salah satu keunggulan utama. Seluruh peralatan telah disiapkan sebelum sesi dimulai sehingga waktu latihan dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Member tidak perlu mengantre atau menunggu giliran menggunakan alat, sehingga satu jam latihan dapat dijalani secara intensif dan terfokus.

Fluffy Gym, private gym di Kelapa Gading hadir dengan konsep latihan privat untuk hasil maksimal dan privasi terjaga.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI