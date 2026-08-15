Flux Creative Universe Borong 3 Penghargaan di Marketeers Youth Choice Award 2026

jpnn.com, JAKARTA - Flux Creative Universe (FCU) meraih tiga penghargaan dalam ajang Marketeers Youth Choice Award 2026 Season 2 melalui kampanye yang dikerjakan untuk BINUS University, Migelas, dan Kredivo.

Penghargaan tersebut masing-masing diberikan kepada kampanye BINUS University-Beasiswa Emas untuk kategori Campus Digital Marketing Initiative, Migelas UGC Campaign pada kategori UGC Campaign to Gen Z, serta Kredivo-Drama TikTok di kategori Video Series to Gen Z.

CEO Flux Creative Universe Yohanes Auri mengatakan ketiga kampanye menggunakan pendekatan yang berbeda untuk menjangkau konsumen muda.

"Strateginya antara lain memanfaatkan isu yang sedang menjadi perhatian publik, penggunaan user generated content (UGC), hingga serial video pendek yang mengikuti tren konsumsi konten di media sosial," kata Yohanes Auri dalam keterangannya, Sabtu (15/8).

Dalam kampanye BINUS University-Beasiswa Emas, kenaikan harga emas dijadikan pintu masuk untuk menyampaikan pesan mengenai pendidikan sebagai salah satu bentuk investasi jangka panjang.

Menurut penilaian dewan juri, kampanye tersebut mampu membangun relevansi dengan audiens Gen Z sekaligus memengaruhi persepsi terhadap BINUS University sebagai salah satu pilihan untuk melanjutkan pendidikan.

Sementara itu, Migelas UGC Campaign lebih banyak memanfaatkan konten buatan pengguna yang disebarkan melalui sejumlah platform media sosial.

Pendekatan tersebut digunakan untuk memperluas awareness sekaligus mendorong percakapan di kalangan konsumen muda.