menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Daerah » Flyover Nurtanio Rampung, Pejalan Kaki hingga Pedagang Mengeluh

Flyover Nurtanio Rampung, Pejalan Kaki hingga Pedagang Mengeluh

Flyover Nurtanio Rampung, Pejalan Kaki hingga Pedagang Mengeluh
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pejalan kaki harus melewati galian di bawah beton karena akses yang ditutup pasca rampungnya pembangunan Flyover Nurtanio di Kota Bandung, Jumat (9/1/2026). Foto: sources for JPNN

jpnn.com, BANDUNG - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah merampungkan pengerjaan jembatan atau flyover Nurtanio yang melintas di atas jalur rel kereta api.

Namun, penyelesaian jembatan Nurtanio menimbulkan masalah baru. Pejalan kaki mengeluhkan akses mereka untuk melintas jadi tidak tersedia.

Perlintasan kereta api ditutup total sehingga masyarakat tidak bisa melintas melewati rel.

Baca Juga:

Pihak kementerian pun tidak membangunkan jembatan penyeberangan orang (JPO) untuk pejalan kaki.

Salah seorang warga yang hendak melintas yakni Hendi, harus melewati galian di bawah beton supaya bisa melintas melewati rel kereta api dari arah Jalan Abdul Rachman Saleh menuju Jalan LMU Nurtanio.

Menurutnya, penutupan secara permanen seharusnya dilakukan sebelum dibangunnya JPO.

Baca Juga:

"Saya memang jarang lewat, tetapi kan kalau ditutup gini sekarang jadi ga bisa (menyebrang). Tadi saya ngolong masuknya karena kalau lewat jembatan bahaya juga banyak kendaraan," kata Hendi, Jumat (9/1).

Tak hanya pejalan kaki saja, pedagang sekitar yang biasa bolak-balik di sekitar kawasan tersebut pun merasa tidak dianggap.

Flyover Nurtanio rampung, tetapi pejalan kaki kehilangan akses penyeberangan. Rel ditutup tanpa JPO, warga hingga pedagang pun mengeluh.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI