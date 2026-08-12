FMSS-Jakarta Bakal Berdemo di Depan Kantor Golkar, Minta Ini ke Bahlil

jpnn.com, JAKARTA - Pengurus Pusat Forum Mahasiswa Sumsel-Jakarta (FMSS-Jakarta) pada Kamis (13/8) ini bakal menggelar unjuk rasa di depan kantor DPP Golkar, Jakarta.

Perwakilan FMSS-Jakarta dalam pernyataan yang tersebar di media sosial menyebut aksi pada Kamis ini melibatkan 100 peserta.

"Kami akan melakukan aksi di depan kantor DPP Partai Golkar pada Kamis, 13 Agustus 2026," demikian keterangan perwakilan FMSS-Jakarta melalui keterangan video, dikutip Rabu (12/8).

FMSS-Jakarta meminta Ketum Golkar Bahlil Lahadalia mengambil langkah tegas untuk menginvestigasi anggota dewan etik partai berlelir kuning AM.

Sebab, kata perwakilan FMSS-Jakarta, AM diduga telah menipu sesama kader Golkar, sehingga perlu dibuka pengusutan.

"Ya, yang bersangkutan diduga melakukan penipuan terhadap sesama kader Partai Golkar di Sumsel maupun di provinsi lainnya hingga miliaran rupiah," lanjut perwakilan mereka.

FMSS-Jakarta menilai persoalan penipuan tidak boleh berhenti di ranah internal partai. Mereka mendesak pengusutan diserahkan melalui mekanisme hukum yang berlaku.

Dalam aksi mendatang, massa akan menyampaikan sejumlah tuntutan kepada jajaran DPP Partai Golkar.