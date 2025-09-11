menu
Fokus Bangun Soliditas, Hanura Gelar Bimtek Keliling Nasional 

Sekretaris Jenderal DPP Partai Hanura Benny Rhamdani mengatakan partainya akan menggelar bimbingan teknis nasional (Bimtek) untuk 525 anggota DPRD partai tersebut. Foto: dok Partai Hanura

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal DPP Partai Hanura Benny Rhamdani mengatakan partainya akan menggelar bimbingan teknis nasional (Bimtek) untuk 525 anggota DPRD dari partai tersebut yang ada di provinsi, kabupaten/kota seluruh indonesia.

Benny menyebut bimtek Partai Hanura 2025 ini tentunya berbeda dengan tahun sebelumnya karena akan digelar serentak di 3 lokasi berbeda, yaitu Surabaya, Medan, dan Makassar.

"Tema bimtek tentunya tidak akan pernah melenceng dari perjuangan Partai Hanura yaitu 'Daerah Berdaya, Indonesia Sejahtera' dengan sub tema yakni 'memberdayakan daerah di tengah kebijakan efisiensi anggaran'," ujar Benny dalam keteranganya, Kamis (11/9).

Baca Juga:

Benny menyebut kesulitan anggaran daerah di tengah pemangkasan sangat berdampak pada peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah.

Karena itu, Partai Hanura akan menggali persoalan ini melalui anggota DPRD Partai Hanura yang ada di provinsi, kabupaten/kota di seluruh Indoensia.

"Hingga menghasilkan terobosan-terobosan baru bersama pemerintah daerah yang muaranya peningkatan ekonomi masyarakat di daerah," katanya.

Baca Juga:

Adapun Bimtek keliling nasional ini akan dihadiri dan dibuka langsung oleh Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO), beserta jajaran pengurus.

"Bimtek 2025 ini merupakan terobosan baru, yang akan diteruskan di tahun-tahun mendatang. Hanura tidak ingin menjadikan bimtek ini menjadi siklus tahunan semata tanpa menghasilkan peningkatan kualitas anggota DPRD dan kader partai di daerah," katanyan

