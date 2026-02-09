menu
Fokus Dorong Ekosistem Perumahan Syariah, BSN Jadikan Developer Mitra Kunci Pertumbuhan

Fokus Dorong Ekosistem Perumahan Syariah, BSN Jadikan Developer Mitra Kunci Pertumbuhan

Fokus Dorong Ekosistem Perumahan Syariah, BSN Jadikan Developer Mitra Kunci Pertumbuhan
PT Bank Syariah Nasional (BSN) meluncurkan identitas baru sebagai bank syariah yang akan menjadi motor penggerak masa depan industri keuangan syariah di Indonesia. Foto dok BSN

jpnn.com, BANDUNG - Bank Syariah Nasional (BSN) menggelar Developer Gathering 2026 di Bandung, pada Jumat (6/2).

Kegiatan ini menjadi bagian dari langkah strategis perseroan dalam memperkuat kontribusi sektor properti terhadap pertumbuhan bisnis, sekaligus mendukung program perumahan nasional.

Direktur Utama BSN Alex Sofjan Noor mengatakan developer memiliki posisi krusial dalam mendorong ekspansi pembiayaan perumahan syariah yang berkelanjutan.

Oleh karena itu, BSN secara khusus mengambil inisiatif untuk menjadikan developer sebagai mitra strategis utama melalui pendekatan kolaboratif yang lebih intensif.

“Developer adalah ujung tombak industri perumahan. Melalui Developer Gathering ini, kami ingin memperkuat kemitraan strategis sekaligus memberikan apresiasi kepada para developer yang selama ini berkontribusi besar terhadap pertumbuhan bisnis BSN,” ujar Alex.

Dalam kegiatan yang dihadiri 79 developer mitra BSN di Jawa Barat tersebut, Alex memaparkan kinerja positif BSN sepanjang 2025.

Alex menjelaskan, Developer Gathering 2026 dilaksanakan di empat kota, yakni Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Semarang.

Keempat kota tersebut menjadi pilot project karena kontribusi pada wilayah tersebut cukuo signifikan terhadap kinerja pembiayaan perumahan BSN.

Ke depan, BSN memastikan program Developer Gathering akan terus dilanjutkan dan diperluas ke kota-kota lain sebagai bagian dari strategi jangka panjang.

