Fokus Emas SEA Games 2025, Erick Thohir Sebut Bonus Perak dan Perunggu Tunggu Keputusan

jpnn.com - Kepastian mengenai bonus bagi atlet peraih medali perak dan perunggu di SEA Games 2025 masih belum ditetapkan pemerintah.

Menpora RI Erick Thohir menyampaikan bahwa besaran insentif tersebut saat ini masih berada dalam tahap perhitungan dan pembahasan lintas kementerian.

Bonus Medali Non-Emas SEA Games 2025 Masih Dikaji

Erick menegaskan saat ini fokus utama pemerintah masih tertuju pada apresiasi terhadap peraih medali emas SEA Games 2025.

Hal itu sejalan dengan kebijakan penilaian prestasi di SEA Games yang menempatkan emas sebagai indikator utama keberhasilan kontingen.

"Bonus emas sudah ditetapkan. Soal perak dan perunggu masih dalam pembahasan. Nanti akan kami diskusikan secara menyeluruh," ucap Erick.

Emas Jadi Prioritas Pemerintah

Menpora juga mengisyaratkan adanya potensi selisih yang cukup besar antara bonus medali emas dan medali lainnya.

Menurutnya, hal tersebut merupakan konsekuensi dari strategi pemerintah yang menitikberatkan capaian puncak prestasi.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan kenaikan bonus bagi atlet peraih medali emas SEA Games 2025.