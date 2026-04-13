Fokus Evaluasi, Wali Kota Palembang Tunda Peluncuran CFD

jpnn.com - PALEMBANG - Wali Kota Palembang Ratu Dewa membatalkan peluncuran Car Free Day, yang semula dijadwalkan pada 18 April 2026. Dewa memutuskan itu setelah memimpin rapat evaluasi uji coba Car Free Night (CFN) Atmo dan CFD Sudirman-Ampera, Senin (13/4), di Rumah Dinas Wali Kota Palembang.

Menurut Dewa, pelaksanaan CFD masih memerlukan tahapan uji coba lanjutan sebelum ditetapkan secara rutin. Dia menjelaskan penundaan ini didasari banyaknya keluhan masyarakat mengenai rekayasa lalu lintas, terutama terkait penutupan Jembatan Ampera, yang dimulai sejak pukul 06.30 WIB.

"Kalau CFD masih tetap harus uji coba dahulu lagi. Penutupan Jembatan Ampera memicu kepadatan kendaraan dan kemacetan panjang di titik alternatif, seperti Jembatan Musi IV dan Jembatan Musi VI," kata Dewa. Meskipun menunda agenda CFD, Pemkot Palembang tetap melanjutkan recana peluncuran CFN. Dewa menginstruksikan organisasi perangkat daerah (OPD) memaksimalkan persiapan CFN dengan fokus utama pada aspek kebersihan serta ketertiban usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

"Tempat sampah organik dan non-organik harus dipisahkan. Partisipasi pedagang dan pengunjung dalam menjaga kebersihan sangat penting. Saya juga meminta Diskominfo menggunakan mobil edukasi untuk menginformasikan kebersihan lingkungan," papar Dewa.

Terkait evaluasi teknis CFN, dia menilai mekanisme rekayasa jalan sudah cukup baik berkat koordinasi aparat kepolisian, Satpol PP dan Dinas Perhubungan. Namun, pembenahan kantong dan pengawasan tarif parkir menjadi catatan krusial.

"Juru parkir harus menggunakan seragam resmi, tidak boleh menaikkan tarif secara sepihak. Kejelasan rambu di jalan alternatif juga menjadi atensi kami untuk mengurangi sentimen negatif dari warga yang terdampak kemacetan," kata Dewa. (mcr35/jpnn)