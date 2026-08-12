Fokus Jangkau Titik Api di Darat, 60 Mobil Damkar Perkuat Satgas Karhutla Sumsel
jpnn.com - PALEMBANG - Sebanyak 60 unit mobil pemadam kebakaran dari Kementerian Pertahanan memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera Selatan.
Komandan Satgas Penanganan Karhutla Sumsel Brigjen Khabib Mahfud menerangkan bahwa puluhan armada tersebut disalurkan kepada satuan kewilayahan Kodim dan Yonif untuk mendukung operasi pemadaman di darat.
"Dari Kementerian Pertahanan itu ada 60 mobil pemadam kebakaran yang diberikan kepada Kodim dan Yonif, nanti akan bisa digunakan untuk operasi pemadaman kebakaran di darat," terang Khabib, Rabu (12/8).
Menurut dia, tambahan armada tersebut akan memperkuat dukungan peralatan pemadaman yang sebelumnya telah diberikan BNPB dan satgas pusat.
Kendaraan itu akan digunakan untuk meningkatkan mobilitas personel dalam menjangkau lokasi kebakaran, termasuk bersama Masyarakat Peduli Api (MPA).
Selain mobil pemadam, dukungan operasi udara juga akan ditambah. Satgas Karhutla Sumsel tengah menunggu tambahan dua helikopter waterbombing.
BNPB juga telah menyediakan sejumlah peralatan pendukung, seperti sepeda motor, pompa jinjing, dan pompa portable.
"Bantuan itu rencana akan ada penambahan dia helikopter waterbombing. Kemudian dari BNPB juga sudah membelikan khususnya sepeda motor, pompa jinjing, dan juga pompa portable," ungkap Khabib.
Kementerian Pertahanan beri bantuan 60 mobil pemadam kebakaran untuk penanganan karhutla di Sumsel.
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