Fokus ke Migas & Energi Hijau, Pertamina Siapkan Spin Off Bisnis Asuransi
jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina memastikan arah strategis perusahaan ke depan akan tetap berfokus pada bisnis utama di sektor minyak dan gas bumi (migas), serta pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT).
Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri menegaskan langkah ini dibarengi dengan restrukturisasi portofolio usaha melalui spinoff sejumlah unit bisnis, yang dinilai bukan bagian dari core business perusahaan.
"Untuk beberapa usaha, kami akan spin off dan tentunya di bawah koordinasi dari Danantara akan kami gabungkan, clustering dengan perusahaan-perusahaan sejenis,” ungkap Simon saat rapat bersama anggota DPR.
Adapun unit usaha yang termasuk dalam rencana tersebut antara lain layanan kesehatan, hospitality hingga bisnis asuransi melalui anak usaha Tugu Insurance dan Perta Life.
Menurut Simon, langkah ini bertujuan agar setiap lini bisnis lebih efisien, efektif, dan mampu memberikan nilai tambah bagi ekosistem BUMN energi.
Selain itu, roadmap pengembangan unit bisnis non-core akan mengikuti arahan dan pengelolaan dari Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).
Sebelumnya, pada Mei lalu, PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk. (Tugu Insurance) mengungkapkan tengah mengkaji rencana akuisisi PT Perta Life Insurance.
Informasi yang beredar menyebutkan aksi ini merupakan bagian dari upaya reorganisasi bisnis asuransi milik Pertamina.
