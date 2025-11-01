Fokus ke Pertumbuhan Berkelanjutan & Penguatan Fundamental, CBDK Revisi Target Prapenjualan 2025 Jadi Rp 508 M

jpnn.com, JAKARTA - Pengembang properti PT Bangun Kosambi Sukses Tbk. (CBDK) merevisi target prapenjualan (pre-sales) tahun 2025 dari Rp 2,03 triliun menjadi Rp 508 miliar. Langkah yang ditempuh anak usaha PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk (PANI) itu merupakan strategi untuk merespons kondisi makroekonomi dan tren pasar properti yang lebih selektif.

Menurut Presiden Direktur CBDK Steven Kusumo, keputusan perseroan pengembang real estate itu telah melalui evaluasi menyeluruh terhadap arah ekonomi nasional dan perilaku konsumen dalam berinvestasi.

“Kami melihat dinamika pasar saat ini sebagai bagian dari proses menuju keseimbangan baru. Penyesuaian target bukan langkah defensif, melainkan strategi realistis untuk memastikan pertumbuhan CBDK tetap sehat dan berkelanjutan,” ujar Steven Kusumo.

Hingga kuartal (Q) III 2025, CBDK membukukan prapenjualan sebesar Rp 321 miliar atau 63 persen dari target yang telah disesuaikan. Meski capaian itu lebih rendah dibanding yang dicapai pada periode sebelumnya, manajemen CBDK menilai hal tersebut sebagai fase konsolidasi alami guna memperkuat fondasi pertumbuhan jangka panjang perusahaan.

Langkah itu diambil di tengah pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS (USD) sebesar 5,21 persen year-on-year (YoY) serta penurunan Indeks Kepercayaan Konsumen (IKK) dari 123,5 menjadi 115. CBDK pun menilai kondisi tersebut menunjukkan kehati-hatian masyarakat dalam pengeluaran dan investasi, termasuk di sektor properti.

Steven menegaskan CBDK tetap berfokus pada pengembangan proyek-proyek unggulan yang memberikan nilai jangka panjang di kawasan Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2). Dengan target prapenjualan 2025 yang telah disesuaikan menjadi Rp 508 miliar, CBDK tetap berfokus pada pengembangan proyek-proyek unggulan.

"Segmen residensial seperti Rumah Milenial dan Permata Hijau Residences, serta proyek komersial strategis termasuk Rukan Petak 9, Bizpark PIK2, dan SOHO The Bund, menjadi fondasi utama pertumbuhan kami,” tutur Steven.

Sebagai bagian dari grup besar hasil kolaborasi Agung Sedayu Group (ASG) dan Salim Group, CBDK memiliki bank tanah seluas 694 hektare di PIK2, Tangerang, Banten. Kapasitas tersebut memberikan ruang luas bagi CBDK untuk melakukan ekspansi proyek residensial, komersial, dan MICE (meetings, incentives, conferences, and exhibitions) di masa depan.