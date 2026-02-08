Fokus Masa Depan Anak, Denada Siapkan Warisan untuk Ressa dan Aisha
jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Denada sedang fokus membangun kehidupan yang lebih mapan bersama kedua anaknya, Ressa Rizky Rossano dan Aisha Aurum.
Kabar itu diungkap oleh manajer Denada, Risna Ories, seperti dikutip dari kanal Starpro Indonesia di YouTube, Minggu (8/2).
Dia mengatakan bahwa sang artis ingin memastikan Ressa dan Aisha, menandapatkan masa depan yang aman dan terjamin.
"Aku tahu seperti apa Mbak Denada, dia benar-benar memikirkan masa depan anak-anaknya,” ujar Risna.
Keseriusan Denada terlihat dari langkahnya yang mulai memikirkan persoalan warisan, bahkan sempat berkonsultasi dengan notaris.
"Soal detailnya tentu Mbak Denada yang akan bicara langsung, karena ini sudah masuk ranah keluarga,” jelas Risna.
Saat disinggung soal isu uang muka mobil Ressa yang disebut tidak mencapai Rp 20 juta, Risna memilih bungkam.
“Untuk soal itu, mohon maaf saya tidak mau berkomentar karena sudah masuk ranah keluarga,” tambahnya.
Denada kini fokus menyiapkan masa depan Ressa dan Aisha, termasuk soal warisan dan rezeki anak.
