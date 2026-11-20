jpnn.com - Selebritas Shinta Bachir mengungkapkan soal kehidupannya saat ini.

Ditanyai urusan asmara, dia mengaku fokus sibuk memperbaiki diri, walaupun tak menutup diri urusan jodoh.

Bagi Shinta, perjalanan berbenah ini tidak berarti mengurung diri dari pergaulan.

Dia tetap membuka peluang jika memang dipertemukan dengan sosok yang sejalan, terlebih setelah melewati berbagai cerita di masa lalu yang dirasa sudah cukup menjadi pelajaran.

"Lagi memperbaiki diri, memperbaiki diri. Tapi tidak menutup diri juga, membuka diri ya. Kalau memang ketemu jodohnya, ya alhamdulillah. Jodoh yang sesuai, ya kan? Yang cocok. Sudah cukuplah yang dulu-dulu tuh, ya kan? Iya," ujar Shinta Bachir di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Kamis (19/11).

Dia mengaku telah meninggalkan sejumlah kebiasaan lamanya di masa lalu yang dinilainya tak memberikan dampak positif.

Pemain serial Sleeping with the Enemy itu kini fokus membenahi diri dan menjauhi pergaulan yang sarat drama.

"Dulu party-party begitu-begitu sudah stop. Terus, apa ya? Ngumpul-ngumpul yang enggak jelas-jelas sudah mulai dihindari. Terus menghindari yang drama-drama, yang sudah enggak mau mendengarkan drama-drama yang enggak jelas begitu lho," kata Shinta Bachir.