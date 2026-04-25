menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Moto GP » Fokus Pemulihan Fisik, Alex Marquez Mundur dari MotoGP Ceko 2026

Fokus Pemulihan Fisik, Alex Marquez Mundur dari MotoGP Ceko 2026

Fokus Pemulihan Fisik, Alex Marquez Mundur dari MotoGP Ceko 2026
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Alex Marquez. Foto: Pierre-Philippe Marcou/AFP

jpnn.com - JAKARTA - Pembalap BK8 Gresini Racing MotoGP Alex Marquez mundur dari sisa rangkaian MotoGP Ceko 2026 di Sirkuit Brno.

Alex memilih fokus memulihkan kondisi fisiknya setelah mengalami cedera akibat kecelakaan pada GP Catalunya, Mei lalu.

Keputusan itu diambil setelah Alex berkonsultasi dengan timnya dan tim medis MotoGP, sebagaimana dikutip dari laman MotoGP, Sabtu (20/6).

Baca Juga:

Alex sebelumnya sempat mendapat lampu hijau untuk kembali tampil di Brno dan mengikuti sesi latihan hingga kualifikasi.

MotoGP menyebut pembalap bernomor 73 itu awalnya hanya mendapat izin untuk mengikuti Free Practice 1, sebelum kembali menjalani pemeriksaan medis.

Setelah melewati sesi Jumat (19/6), dia kemudian dinyatakan fit untuk melanjutkan seluruh akhir pekan balap MotoGP Ceko.

Baca Juga:

Namun, kondisi fisik Alex yang belum sepenuhnya pulih membuat Gresini dan tim medis memilih menghentikan partisipasinya pada sisa akhir pekan.

Dengan keputusan tersebut, pembalap Spanyol itu tidak akan tampil pada balapan sprint maupun  utama di Brno.

Alex Marquez mundur dari sisa rangkaian MotoGP Ceko 2026 di Sirkuit Brno. Dia memilih fokus pada pemulihan kondisi fisik seusai mengalami cedera.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI