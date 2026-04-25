Fokus Pemulihan Fisik, Alex Marquez Mundur dari MotoGP Ceko 2026

jpnn.com - JAKARTA - Pembalap BK8 Gresini Racing MotoGP Alex Marquez mundur dari sisa rangkaian MotoGP Ceko 2026 di Sirkuit Brno.

Alex memilih fokus memulihkan kondisi fisiknya setelah mengalami cedera akibat kecelakaan pada GP Catalunya, Mei lalu.

Keputusan itu diambil setelah Alex berkonsultasi dengan timnya dan tim medis MotoGP, sebagaimana dikutip dari laman MotoGP, Sabtu (20/6).

Alex sebelumnya sempat mendapat lampu hijau untuk kembali tampil di Brno dan mengikuti sesi latihan hingga kualifikasi.

MotoGP menyebut pembalap bernomor 73 itu awalnya hanya mendapat izin untuk mengikuti Free Practice 1, sebelum kembali menjalani pemeriksaan medis.

Setelah melewati sesi Jumat (19/6), dia kemudian dinyatakan fit untuk melanjutkan seluruh akhir pekan balap MotoGP Ceko.

Namun, kondisi fisik Alex yang belum sepenuhnya pulih membuat Gresini dan tim medis memilih menghentikan partisipasinya pada sisa akhir pekan.

Dengan keputusan tersebut, pembalap Spanyol itu tidak akan tampil pada balapan sprint maupun utama di Brno.