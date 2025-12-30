Fokus Pemulihan, Gregoria Mariska Tunjung Dapat Perlindungan dari BWF

jpnn.com - Di balik perjuangan Gregoria Mariska Tunjung melawan masalah kesehatan, ada kabar penting yang menentukan langkahnya ke depan.

PBSI memastikan status peringkat dunia Jorji -sapaan Gregoria- tetap aman setelah BWF menyetujui pengajuan protected ranking.

Kebijakan tersebut mulai berlaku pada 30 Desember 2025 dengan durasi minimal tiga bulan dan dapat diperpanjang hingga satu tahun.

Pengajuan protected ranking dilakukan PBSI menyusul kondisi kesehatan Jorji yang tengah menjalani perawatan akibat vertigo.

Masalah medis tersebut membuat istri dari Mikha Angelo itu belum memungkinkan untuk tampil dalam rangkaian turnamen internasional yang masuk kalender resmi BWF.

Setelah menelaah dokumen medis dan laporan pendukung yang disampaikan PBSI, BWF akhirnya memberikan persetujuan.

Keputusan ini memberi ruang bagi Jorji untuk menepi sementara dari kompetisi tanpa harus kehilangan posisi peringkat dunia akibat absennya dari sejumlah turnamen.

Kabid Binpres PBSI Eng Hian menegaskan bahwa aspek kesehatan atlet menjadi pertimbangan utama federasi dalam setiap pengambilan keputusan.