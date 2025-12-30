menu
Fokus Pengembangan Mobil Otonom, Mercedes-Benz Masuk Ekosistem Geely

Fokus Pengembangan Mobil Otonom, Mercedes-Benz Masuk Ekosistem Geely
Ilustrasi logo Mercedes Benz. Foto: antara

jpnn.com - Mercedes-Benz menunjukkan keseriusannya dalam pengembangan teknologi otomotif masa depan, dengan membeli saham Qianli Technology Group.

Qianli merupakan perusahaan teknologi yang didukung Zhejiang Geely Holding Group.

Pengumuman disampaikan pada 27 Desember, menyusul rampungnya integrasi strategis bisnis mengemudi otonom Mercedes-Benz ke Qianli Intelligent Driving.

Integrasi tersebut bukan langkah simbolis. Prosesnya mencakup penyatuan struktur organisasi, platform teknologi, sistem data, hingga perencanaan produk.

Berbagai sumber daya yang sebelumnya berjalan terpisah kini dilebur dalam satu kerangka operasional terpadu, melibatkan koordinasi lintas sistem internal dan lapisan teknis.

Pasca-integrasi, Qianli Intelligent Driving dipimpin oleh tim manajemen inti yang dikomandoi Chairman dan CEO Wang Jun, didampingi Co-CEO Chen Qi, CTO Yang Mu, serta Chen Baocheng sebagai kepala riset dan pengembangan.

Fokus mereka jelas: mempercepat pengembangan teknologi mengemudi otonom sekaligus menyiapkan produk untuk pasar.

Menariknya, Qianli menekankan pendekatan teknis “high model ratio”.

