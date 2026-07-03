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Fokus Urus PPPK dan Honorer Tersisa, Pemda Tidak Antusias Membuka Formasi CPNS 2026

Fokus Urus PPPK dan Honorer Tersisa, Pemda Tidak Antusias Membuka Formasi CPNS 2026
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Ribuan ASN PPPK Paruh Waktu di lingkungan Pemprov Jambi, Senin (1/12/2025). Foto: ANTARA/HO-Diskominfo Provinsi Jambi

jpnn.com - JAMBI – Hingga saat ini belum ada kepastian dari pemerintah pusat mengenai jadwal pendaftaran CPNS 2026.

Sejumlah pemda juga tidak antusias untuk membuka pendaftaran CPNS 2026.

Salah satunya Pemerintah Provinsi Jambi, yang hingga saat ini masih mempertimbangkan apakah akan ikut mengusulkan formasi CPNS 2026 atau tidak.

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Pemprov Jambi khawatir penerimaan CPNS justru nantinya akan menambah porsi belanja pegawai di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

"Kalau menerima pegawai baru, kita khawatir nanti (anggaran) membengkak untuk belanja pegawai, maka kita (Pemprov Jambi) sulit untuk membangun daerah," kata Gubernur Jambi Al Haris di Jambi, Kamis (2/7).

Dia mengatakan, saat ini pemerintah fokus memberdayakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

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Apalagi saat ini pemerintah daerah terganjal dengan aturan bahwa porsi belanja pegawai di APBD tidak boleh di atas 30 persen.

Aturan itu yang membuat Pemprov Jambi masih mengkaji soal rencana penerimaan pegawai baru.

Dengan alasan masih fokus menyelesaikan sisa honorer dan PPPK, pemda tidak antusias untuk membuka pendaftaran CPNS 2026.

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