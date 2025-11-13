Fokuskan CSR Langsung Bermanfaat, ASG Donasikan 6 Ambulans untuk Puskesmas di Kota Serang

jpnn.com, SERANG - Agung Sedayu Group (ASG) kembali menyalurkan bantuan untuk masyarakat melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2).

Pada Jumat lalu (7/11/2025), perusahaan pengembang properti terkemuka di Indonesia itu mendonasikan enam unit ambulans untuk puskesmas di Kota Serang, Provinsi Banten.

Jumlah ambulans yang didonasikan itu sama dengan banyaknya puskesmas di enam kecamatan di Kota Serang.

Adapun penyerahannya dilakukan oleh Direktur Estate Management ASG Restu Mahesa kepada Sekda Kota Serang Nanang Saefudin, yang disaksikan Kepala Dinas Sosial Kota Serang Ibra Gholibi dan perwakilan Forum CSR PIK2.

Menurut Restu, ASG menempatkan penguatan layanan kesehatan sebagai salah satu fokus CSR yang sejalan dengan agenda pembangunan berkelanjutan.

“Kami ingin memastikan bahwa keberadaan ASG memberi dampak positif yang dapat dirasakan nyata,” ujarnya.

Restu pun mengharapkan masyarakat Kota Serang bisa memanfaatkan dampak langsung keberadaan enam unit ambulans dari program CSR PIK2 itu.