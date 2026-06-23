Folago Gandeng ShopeePay Sebagai Mitra Distribusi Voucer Streaming FolaPlay
jpnn.com, JAKARTA - PT Folago Global Nusantara Tbk (IRSX), melalui anak usahanya PT Folago Digital Media (FDM) selaku operator platform OTT FolaPlay bermitra dengan aplikasi ShopeePay dan Shopee sebagai mitra distribusi voucher streaming FolaPlay Bola Gembira.
Kolaborasi ini menjadikan aplikasi ShopeePay sebagai kanal penjualan utama voucher FolaPlay dengan dukungan program promosi yang menguntungkan bagi pengguna.
Sebagai dompet digital dan platform e-commerce dengan ekosistem dan jangkauan yang luas, kehadiran FolaPlay di aplikasi ShopeePay dan Shopee membuka akses bagi seluruh pengguna di Indonesia untuk menikmati tayangan Piala Dunia secara legal dan berkualitas.
Komitmen Aplikasi ShopeePay dan Shopee tidak hanya sebatas distribusi, tetapi juga melalui berbagai penawaran dan manfaat tambahan yang dirancang untuk menghadirkan pengalaman menonton yang lebih menarik bagi pengguna.
Detail Program Kerja Sama & Keuntungan Pengguna:
- Cashback saldo ShopeePay 100% maksimal Rp20.000 untuk pembelian voucher FolaPlay
- Gratis voucher diskon PLN Rp20.000 untuk setiap pembelian voucher FolaPlay di Shopee
- Berbagai penawaran eksklusif yang dihadirkan aplikasi ShopeePay dan Shopee untuk memberikan nilai tambah bagi pengguna selama periode turnamen
- Tersedia di aplikasi ShopeePay dan Shopee
Kolaborasi IRSX dengan aplikasi ShopeePay dan Shopee menegaskan posisi FolaPlay sebagai platform streaming Piala Dunia pilihan yang didukung oleh ekosistem e-commerce dan fintech terkemuka.
Dengan sinergi ini, IRSX memperkuat strategi distribusi omnichannelnya sekaligus memastikan bahwa tayangan Piala Dunia dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia dengan harga yang sangat terjangkau.
"Kehadiran FolaPlay di ekosistem ShopeePay dan Shopee merupakan langkah strategis yang sangat signifikan. Kedua aplikasi tersebut adalah platform dengan jangkauan pengguna yang sangat luas di Indonesia, dan dengan dukungan cashback serta bonus voucher PLN," ujar Subioto Jingga, Direktur Utama, PT Folago Global Nusantara Tbk (IRSX).
Kehadiran FolaPlay di aplikasi ShopeePay dan Shopee membuka akses bagi seluruh pengguna di Indonesia untuk menikmati tayangan Piala Dunia secara legal.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Argentina Sempurna, Ini 6 Negara yang Masuk 32 Besar Piala Dunia 2026
- Timnas Jerman Dihantam Kabar Buruk di Piala Dunia 2026
- Piala Dunia 2026: Lionel Messi Belum Aman, Kylian Mbappe Siap Guncang Buku Sejarah
- Tak Banyak yang Sadar, Lionel Messi Baru Saja Mencetak Rekor Buruk di Piala Dunia 2026
- Piala Dunia 2026: Lionel Messi Belum Selesai, Rekor demi Rekor Kembali Jadi Miliknya
- 5 Besar Pencetak Gol Terbanyak Sepanjang Piala Dunia setelah Messi Menambah 2 Lagi