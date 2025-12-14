menu
Folago Luncurkan AI Entertainment & AI Commerce Dalam Satu Ekosistem

PT Folago Global Nusantara Tbk (IRSX) memamerkan teknologi AI miliknya mampu memproduksi micro drama atau short vertical movie 100% berbasis AI, sekaligus menghadirkan solusi Smart Advertising yang memungkinkan satu konten video di sosial media dan menampilkan brand yang berbeda. Foto dok IRSX

jpnn.com, JAKARTA - PT Folago Global Nusantara Tbk (IRSX) memamerkan teknologi AI miliknya mampu memproduksi micro drama atau short vertical movie 100% berbasis AI, sekaligus menghadirkan solusi Smart Advertising yang memungkinkan satu konten video di sosial media dan menampilkan brand yang berbeda.

Model ini membuka peluang efisiensi dan monetisasi baru bagi brand di tengah tingginya konsumsi konten video pendek di platform seperti TikTok.

Melalui pengembangan Folago AI dan Folago Pictures, perseroan memperkenalkan ekosistem baru produksi film, konten, dan iklan digital berbasis AI yang dirancang untuk skala besar, cepat, dan terukur, sebuah pendekatan yang berpotensi mendisrupsi industri konten dan periklanan digital di Indonesia.

Direktur Utama IRSX, Subioto Jingga, menjelaskan penerapan Folago AI melampaui tahap eksperimental dan mulai menunjukkan dampak komersial.

“AI membuat bisnis media bisa diskalakan. Dengan Folago AI, kami membangun mesin produksi konten kualitas tinggi dan iklan yang efisien sekaligus menciptakan sumber pendapatan baru dengan skalabilitas yang luar biasa,” ujar Subioto, di CGV Grand Indonesia pada Jumat (12/12).

Dalam kesempatan yang sama, Folago Pictures juga memperkenalkan trailer film vertical berdurasi pendek yang diproduksi sepenuhnya menggunakan AI sebagai bagian dari lini Micro Drama.

Format ini dirancang untuk konsumsi mobile dan distribusi cepat di media sosial, sejalan dengan perubahan perilaku audiens yang semakin menyukai konten singkat dan relevan.

Selain itu, Folago Pictures juga mengembangkan AI Intellectual Property (IP) berupa karakter digital yang dapat dirangkai menjadi short movie drama dengan brand placement terintegrasi, sehingga brand dapat hadir secara lebih natural dalam alur cerita.

IRSX menegaskan langkah transformasinya sebagai perusahaan media dan teknologi berbasis AI.

