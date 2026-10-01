For Gibran Apresiasi Penunjukan Suyudi Ario Seto jadi Kapolri

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Dewan Pembina Relawan For Gibran (RFG) Reza Fahlevi mengapresiasi penunjukan Komjen Pol Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.

Menurut Reza, penunjukan Suyudi Ario Seto menjadi momentum untuk melanjutkan sekaligus memperkuat transformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), terutama dalam meningkatkan pelayanan, profesionalisme, keterbukaan, serta kedekatan dengan masyarakat.

Reza menilai visi yang disampaikan Suyudi Ario Seto mengenai kepemimpinan Polri yang berorientasi pada hasil dan pelayanan masyarakat patut mendapat apresiasi.

"Beliau menyampaikan bahwa apabila memperoleh amanah, siap dinilai dari hasil, bukan dari janji. Bagi kami, ini menunjukkan adanya semangat kepemimpinan yang menempatkan tanggung jawab dan hasil kerja sebagai ukuran utama," kata Reza dalam keterangannya, Kamis (1/10).

Reza juga mengapresiasi komitmen Suyudi untuk menjalankan kepemimpinan sesuai konstitusi, menghormati proses hukum, menjalani pengawasan DPR, bekerja sama dengan lembaga pengawas, serta membuka ruang koreksi dari masyarakat.

Menurutnya, komitmen tersebut penting untuk membangun institusi kepolisian yang kuat sekaligus memiliki mekanisme pengawasan yang sehat.

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"Yang juga menarik adalah penegasan bahwa jabatan Kapolri bukan puncak karier, melainkan puncak tanggung jawab. Ini adalah perspektif yang penting karena kepemimpinan di institusi sebesar Polri harus selalu berorientasi pada amanah dan pelayanan," ujarnya.

Reza menilai tema kepemimpinan Suyudi Ario Seto, yakni "Polisi Bersama Masyarakat", juga memiliki relevansi kuat dengan kebutuhan masyarakat saat ini.