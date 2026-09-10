For Revenge, Reza Arap, dan Tepe Hasilkan Museum Duka
jpnn.com, JAKARTA - Grup musik, For Revenge berkolaborasi bersama YB (Reza Arap), dan Tepe untuk merilis single terbaru yang bertajuk Museum Duka.
Lagu tersebut lahir dari hubungan kreatif yang terbangun setelah ketiganya tampil bersama membawakan Serana dan Penyangkalan dalam sebuah festival.
Ide kolaborasi kemudian diinisiasi oleh YB melalui Boniex, vokalis for Revenge.
Bagi For Revenge, proyek ini menjadi sebuah kehormatan sekaligus tantangan tersendiri karena mempertemukan karakter musik for Revenge, YB , dan Tepe dalam satu karya.
"Buat kami itu suatu kehormatan. Terlebih menyatukan For Revenge, YB, dan TePe dalam sebuah lagu menjadi tantangan tersendiri,” ungkap Boniex.
Keterlibatan Tepe juga memiliki cerita tersendiri. Sebelumnya, Tepe beberapa kali tampil bersama For Revenge sebagai drummer.
Intensitas pertemuan tersebut kemudian membangun hubungan personal yang kuat di antara ketiga pihak.
Menurut Boniex, tanpa kehadiran Tepe, pertemuan For Revenge dengan YB mungkin tidak akan terjadi.
Grup musik, For Revenge merilis single terbaru yang bertajuk Museum Duka, sebuah kolaborasi bersama YB (Reza Arap), dan Tepe.
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