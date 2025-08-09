menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Otomotif » Mobil » Ford Kembali Tunda Produksi Pikap Listrik, Ini Alasannya

Ford Kembali Tunda Produksi Pikap Listrik, Ini Alasannya

Ford Kembali Tunda Produksi Pikap Listrik, Ini Alasannya
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ilustrasi logo.Ford mengungkapkan alasan menunda memproduksi pikap bertenaga listrik berukuran penuh. Foto: ridho

jpnn.com - Produsen mobil asal Amerika Serikat Ford mengungkapkan alasan menunda memproduksi pikap bertenaga listrik berukuran penuh.

Ford menyebut penundaan produksi mibil karena fokis pengembangan pada segmen kendaraan yang lebih kecil dan terjangkau, termasuk pikap listrik kompak.

CarsCoops, pada Jumat (8/8), mengabarkan produksi untuk pikap itu sejatinya akan dilakukan pada 2027 mendatang di pabrik perakitan BlueOval City yang baru di Tennessee.

Baca Juga:

Dengan berbagai pertimbangan yang dimiliki oleh Ford, pihaknya sepakat untuk menunda produksi dua kendaraan tersebut hingga 2028 mendatang.

Kejadian ini bukan kali pertama, Ford sebelumnya sudah memberikan informasi terkait penundaan produksi kendaraan yang di gadang adalah E-Transit.

Mobil listrkm itu bahkan awalnya dijadwalkan meluncur pada 2022.

Baca Juga:

Penundaan ini juga terjadi untuk kendaraan pikap elektrik mereka yakni T3 yang awalnya dijadwalkan diluncurkan pada tahun ini.

Hanya berselang 12 bulan, Ford membatalkan rencana untuk memproduksi SUV listrik tiga baris yang akan bersaing dengan Kia EV9 dan Hyundai ioniq 9.

Ford mengungkapkan alasan menunda memproduksi pikap bertenaga listrik berukuran penuh.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI