Ford Mempersiapkan Deretan Mobil Baru dengan Harga Terjangkau

jpnn.com - Ada rasa lega yang mungkin muncul di benak banyak orang ketika mendengar kabar ini: mobil baru tak selalu harus mahal. Ford tampaknya sadar betul soal itu.

Pabrikan asal Amerika Serikat tersebut sedang menyiapkan lima model baru lintas segmen—mulai mobil penumpang, truk, SUV, hingga van—dengan harga awal di bawah USD 40.000, atau Rp675 jutaan.

Rencananya Ford akan memulai perilis model sebelum akhir dekade.

Bagi calon konsumen, angka itu terasa penting. Di tengah harga kendaraan yang terus merangkak naik, janji mobil baru yang lebih ramah kantong memberi harapan bahwa teknologi modern tak harus eksklusif.

Presiden Ford Blue dan Model e, Andrew Frick, menyampaikan rencana tersebut dalam ajang National Automobile Dealers Association (NADA) awal bulan ini.

Dia menegaskan pendekatan multi-powertrain—artinya tidak semua model akan listrik penuh.

Sebagian memang akan memakai platform Universal EV (UEV) baru yang lebih murah, tetapi sebagian lain tetap fleksibel dengan berbagai sumber tenaga.

Platform UEV sendiri sebelumnya diperkenalkan CEO Jim Farley pada Agustus 2025.