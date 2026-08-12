Forkopimda Riau Lakukan Patroli Udara, Memitigasi, dan Akselerasi Pemadaman Karhutla

jpnn.com, PEKANBARU - Forkopimda Riau (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) yang terdiri dari Gubernur, Kapolda Riau, Kodam, turun langsung melakukan patroli untuk memantau wilayah terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Pada Rabu 12 Agustus 2026 Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan, Plt Gubernur Riau SF Hariyanto, Kajati Riau I Dewa Gede Wirajana, Kepala BPBD Riau M Edy Afrizal, dan Kapoksahli Pangdam XIX/Tuanku Tambusai Brigjen TNI Muhammad Yahya turun langsung melakukan patroli udara.

Patroli itu dilakukan setelah terpantau 123 titik panas (hotspot) di Provinsi Riau berdasarkan pemantauan Dashboard Lancang Kuning (DLK) Polda Riau.

Jumlah tersebut meningkat signifikan dibandingkan pemantauan sebelumnya yang mencatat 23 hotspot.

Data Posko Karhutla Polda Riau menunjukkan dari 123 hotspot tersebut, sebanyak 3 titik masuk kategori Low, 119 titik kategori Medium, dan 1 titik kategori High.

Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan menekankan agar jajaran kewilayahan tidak hanya mengandalkan pemantauan melalui sistem digital.

Ia memerintahkan langsung jajarannya agar selalu berkoordinasi dengan instansi terkait agar melakukan ground check terhadap hotspot yang terdeteksi.

“Kami dari unsur pimpinan Forkopimda Riau juga turun langsung melakukan patroli udara, untuk menentukan langkah mitigasi yang harus dilakukan agar Karhutla yang terjadi cepat diatasi dengan tepat,” kata Irjen Herry.