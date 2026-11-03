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Forland Resmi Hadir di Indonesia, Garap Segmen Kendaraan Niaga Listrik

Forland Resmi Hadir di Indonesia, Garap Segmen Kendaraan Niaga Listrik
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Lini kendaraan niaga listrik Forland di Indonesia. Foto: forlandidn

jpnn.com, JAKARTA - Pasar kendaraan listrik di tanah air memang lagi ranum-ranumnya, tetapi itu mobil penumpang. Di segmen armada niaga? Ternyata penetrasinya belum sampai satu persen.

Celah menganga itulah yang dilirik oleh PT. Tangguh Utama Sejahtera (TUS).

Berada di bawah bendera MAS Group, TUS resmi memboyong brand asal Tiongkok, Forland, untuk menggebrak pasar niaga berbasis baterai di Indonesia.

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Di tengah menjamurnya bisnis logistik dan e-commerce, kebutuhan akan armada distribusi yang ramah kantong dan ramah lingkungan jadi makin krusial.

Presiden Direktur TUS, Jin Hong Lin, melihatnya bukan cuma sebagai peluang jualan, tetapi kesempatan emas untuk membentuk fondasi pasar sejak awal.

“Ini bukan sekadar peluang bisnis, melainkan kesempatan strategis untuk membentuk pasar sejak awal,” kata Jin Hong Lin di Jakarta, Selasa (3/11).

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Gebrakan perdana, Forland tidak setengah-setengah. Mereka langsung menyodorkan amunisi lengkap sesuai kebutuhan lapangan.

Ada platform ET5 yang fleksibel—bisa disulap jadi pikap, mobil boks, kendaraan rantai dingin untuk bahan pangan, hingga angkot.

Berada di bawah bendera MAS Group, TUS resmi memboyong brand asal Tiongkok, Forland, untuk menggebrak pasar niaga berbasis baterai di Indonesia.

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