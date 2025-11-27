Formappi Dukung MAKI dan ARUKKI Ajukan Praperadilan Kasus CSR BI-OJK ke PN Jaksel

jpnn.com, JAKARTA - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) mendukung penuh langkah Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) dan Aliansi Rakyat untuk Keadilan dan Kesejahteraan Indonesia (ARUKKI) mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

MAKI dan ARUKKI saat ini berkoordinasi dan bersiap mengajukan praperadilan atas penanganan kasus korupsi dana Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) senilai Rp 28,38 miliar.

KPK menangani kasus itu, namun penanganannya dinilai mangkrak.

Dalam kasus CSR BI, KPK menetapkan dua anggota DPR sebagai tersangka sejak 7 Agustus 2025, yakni Satori (NasDem) dan Heri Gunawan (Gerindra). Keduanya hingga kini belum ditahan.

"Kami mendukung upaya hukum berupa praperadilan yang MAKI dan ARUKKI inisiasi terkait kasus CSR BI yang mangkrak saat ini. Dua anggota DPR yang jadi tersangka belum ditahan sampai sekarang,” kata Peneliti Formappi Lucius Karus di Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Lucius juga mendukung pelaporan terhadap Pimpinan KPK dan penyidik yang menangani kasus CSR BI ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Lucius menilai Pimpinan KPK dan penyidik membiarkan kasus itu mangkrak tanpa penyelesaian.

“Sudah enggak masuk akal lagi cara kerja KPK sebagai penegak hukum sekarang. Membiarkan proses hukum yang sudah dimulainya tak diselesaikan. Saya kira MAKI dan ARUKKI juga harus melaporkan ke Dewas KPK,” tegasnya.

Formappi menegaskan pembiaran KPK terhadap penyelesaian kasus CSR BI akan menjadi preseden buruk pemberantasan korupsi.