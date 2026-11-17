jpnn.com, JAKARTA - Wacana menaikkan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) hingga 7 persen dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu menuai sorotan. Angka tersebut dinilai berpotensi semakin mempersempit peluang partai politik (parpol) nonparlemen untuk mendapatkan kursi di DPR.

Pengamat politik dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menilai pembahasan ambang batas parlemen tidak bisa dilepaskan dari kepentingan partai-partai politik yang saat ini memiliki kursi di Senayan.

Menurut dia, anggota DPR yang berasal dari partai politik peserta pemilu memiliki kepentingan untuk kembali memenangkan kontestasi pada pemilu berikutnya. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi pembahasan aturan yang menentukan peluang partai lain masuk ke parlemen.

"Partai parlemen dan anggota-anggota itu punya kepentingan yang sama juga terkait kontestasi pemilu: mereka mau menang, dan agar bisa menang mudah, lawan tanding harus diantisipasi dan diatur sejak awal biar tidak mengancam peluang kemenangan partai dan anggota DPR yang sekarang di Senayan," kata Lucius kepada wartawan, Senin (16/11).

Dia menilai parliamentary threshold menjadi salah satu instrumen yang dapat digunakan partai-partai di DPR untuk membatasi peluang partai politik nonparlemen masuk ke parlemen.

"Parliamentary Treshold itu salah satu peluru paling ampuh yang dimiliki oleh parpol di DPR sekarang. Parliamentary Treshold itu adalah gerbang pembatas yang dibangun untuk mencegah peluang parpol-parpol non parlemen bisa bergabung dengan mudah di DPR periode selanjutnya," ujarnya.

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Menurut Lucius, menaikkan ambang batas parlemen justru dapat menjadi kepentingan strategis bagi partai-partai yang sudah memiliki perwakilan di DPR. Sebab, semakin tinggi persentase ambang batas, semakin besar pula perolehan suara yang harus dikumpulkan partai politik untuk bisa mendapatkan kursi di parlemen.

"Menaikkan angka treshold jelas menjadi kepentingan paling strategis parpol-parpol parlemen saat ini," tuturnya.