jpnn.com, JAKARTA - Forum Masyarakat Indonesia Emas (FORMAS) mengukuhkan sembilan organisasi kemasyarakatan sebagai anggota dalam kegiatan yang berlangsung pada Sabtu, 28 November 2026, di DPP Hidayatullah, Jakarta Timur.

Pengukuhan ini mengusung tema “Bersama FORMAS, Merawat Indonesia yang Damai dan Bersatu.”

Hingga saat ini, 112 organisasi telah bergabung dalam FORMAS. Forum ini menjadi wadah kolaborasi bagi berbagai organisasi kemasyarakatan yang memiliki visi bersama untuk berkontribusi bagi bangsa serta mendukung dan mengawal program-program pemerintah menuju Indonesia Emas 2045.

Ketua Umum DPP Hidayatullah KH. Naspi Arsyad menyampaikan bahwa negara Indonesia merupakan karunia besar Allah kepada rakyat dan bangsa ini. Dengan segala dinamika dan potensi yang dimilikinya, Indonesia adalah berkah yang patut disyukuri.

Sebagai legacy para pejuang kemerdekaan, Indonesia berhak mendapatkan pengelolaan terbaik dan jauh dari niat serta upaya kotor atau permufakatan jahat yang dapat merugikan bangsa dan negara.

Naspi Arsyad juga menyoroti upaya Presiden Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, agar pengelolaan kekayaan negara memberi dampak positif yang maksimal kepada seluruh rakyat Indonesia.

Menurutnya, niat baik tersebut perlu didukung karena hakikat peruntukan kekayaan dan potensi alam Indonesia adalah kembali kepada masyarakat sebagaimana amanat UUD Pasal 33 dan 34.

Sebagai wujud persaudaraan dan kepercayaan umat Islam terhadap pemerintah, dia mengajak seluruh pihak untuk mendoakan para stakeholder negara agar mendapatkan perlindungan dari Tuhan serta kekuatan dalam menjalankan amanat besar masing-masing.