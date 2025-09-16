Formasi Baru, Pelteras Persembahkan Mini Album Krisan

menu
Pelteras, band post-punk/deathrock asal Jakarta. Foto: Dok. Pelteras/Juan Akbar

jpnn.com, JAKARTA - Band post-punk/deathrock asal Jakarta, Pelteras baru saja merilis mini album yang bertitel Krisan.

Album yang dirilis secara mandiri itu sekaligus menandai karya pertama Pelteras dengan formasi terbaru yakni lima personel.

Gitaris, Haecal Benarivo resmi bergabung dengan Techa Aurellia (vokal), Adam Bagaskara (bass), Achmad Raditya (drum), dan Adam Pribadi (gitar).

Dalam Krisan, Pelteras mengambil tema yang sedikit berbeda dibandingkan dengan album debut, Peranjakan, yang bercerita tentang interaksi individu dengan kota tempat tinggalnya.

"Saya rasa kalau ditarik jadi satu benang merah, di album mini Krisan kami lebih banyak bicara soal hubungan interpersonal,” ungkap Adam Bagaskara.

"Seperti dalam lagu Krisan yang bercerita bagaimana setiap hari hingga saat ini saya merindukan seorang sahabat yang tinggal jauh," sambungnya.

Penambahan personel ternyata membuat proses bermusik Pelteras berbeda.

Pelteras kini perlu memikirkan kembali kesinambungan instrumen dan vokal dalam aransemen maupun produksi lagu-lagu baru.

