Formasi CASN 2026 yang Diusulkan Semua CPNS, Tidak Ada PPPK & P3K PW
jpnn.com - BATAM – Pemerintah Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sudah mengajukan formasi Calon Aparatur Sipil Negara atau CASN 2026.
Namun, yang diusulkan seluruhnya formasi CPNS 2026.
Tidak ada usulan untuk formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan PPPK Paruh Waktu (P3K PW).
Adapun jumlah formasi CPNS 2026 yang diajukan Pemkot Batam melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam (BKPSDM) sebanyak 363 kursi.
Kepala BKPSDM Kota Batam Hasnah mengatakan usulan tersebut terdiri atas 303 formasi guru CPNS 2026 dan 60 formasi tenaga Kesehatan (nakes).
"Usulan formasi tersebut telah disampaikan kepada pemerintah pusat pada akhir Maret 2026," katanya di Kota Batam, Kamis (30/4).
Namun, hingga saat ini Pemkot Batam masih menunggu persetujuan serta pengumuman resmi dari pemerintah pusat.
"Untuk pembukaan formasi masih menunggu pengumuman resmi dari Kementerian PANRB dan BKN," katanya.
Pada seleksi CASN tahun ini, Hasnah memastikan formasi yang diusulkan semua CPNS, tidak ada PPPK.
