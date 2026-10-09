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Formasi Lengkap, 3 Wamenkeu Punya Pos Tugas Masing-masing, Ini Perinciannya

Formasi Lengkap, 3 Wamenkeu Punya Pos Tugas Masing-masing, Ini Perinciannya
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Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/wsj/pri.

jpnn.com, JAKARTA - Formasi pimpinan di Kementerian Keuangan kini telah lengkap dengan hadirnya menteri dan tiga wakil menteri.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan masing-masing wakil menteri akan berfokus menyelesaikan tugas berbeda. 

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung diberikan mandat untuk lebih memfokuskan perhatian pada sektor keuangan, isu internasional, dan pembiayaan.

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Sementara itu, Wamenkeu Nurkholis Ibnu Aman ditugaskan untuk mengawal sektor penerimaan negara, pendapatan, kepabeanan, cukai, pajak, hingga penerimaan negara bukan pajak.

Di sisi lain, Luky Alfirman akan memegang fokus pada bidang belanja, perbendaharaan, serta transfer ke daerah.

Suahasil menekankan jajaran pimpinan tertinggi tersebut juga akan bersama menangani dukungan manajemen, organisasi, SDM, dan anggaran internal Kementerian Keuangan.

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Pembagian bidang tersebut bersifat fokus pekerjaan, sehingga setiap pejabat tetap memperhatikan sektor lainnya yang saling berkaitan.

Dia menjelaskan Nurkholis juga akan turut mencermati isu internasional yang berkaitan dengan penerimaan serta dukungan manajemen internal.

Formasi pimpinan di Kementerian Keuangan kini telah lengkap dengan hadirnya menteri dan tiga wakil menteri.

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