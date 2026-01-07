menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » All Sport » Format Final Diubah, PBVSI Janjikan Proliga 2026 Tetap Panas

Format Final Diubah, PBVSI Janjikan Proliga 2026 Tetap Panas

Format Final Diubah, PBVSI Janjikan Proliga 2026 Tetap Panas
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pevoli Jakarta Pertamina Enduro, Asih Titi Pangestuti saat berlaga pada ajang Proliga 2025 di Palembang Sport and Convention Center, Sumatra Selatan. Foto: Dokumentasi PBVS

jpnn.com - Ajang Proliga 2026 tetap dinantikan meski terjadi pengurangan jumlah tim kontestan.

Dari sektor putra, kompetisi akan diikuti lima tim, yakni Jakarta Bhayangkara Presisi, Jakarta Garuda Jaya, Jakarta Lavani, Medan Falcons Tirta Bhagasasi, serta Surabaya Samator.

Adapun di sektor putri, persaingan akan melibatkan Bandung BJB Tandamata, Gresik Phonska Plus Pupuk Indonesia, serta Jakarta Electric PLN Mobile. Kontestan lainnya di sektor putri yakni Jakarta Livin Mandiri, Jakarta Pertamina Enduro, Jakarta Popsivo Polwan, dan Medan Falcons.

Baca Juga:

Wakil Ketua Proliga 2026 Regi Nelwan mengungkapkan bahwa kompetisi tahun ini tetap berlangsung semarak dengan menyajikan 98 pertandingan sepanjang musim.

Antusiasme penggemar tetap tinggi lantaran format final akan diubah menjadi best of three, sehingga penentuan gelar juara berlangsung hingga laga terakhir.

Langkah tersebut diambil karena penggemar selalu menantikan pertandingan final ajang voli Tanah Air meski digelar di Yogyakarta.

Baca Juga:

“Format ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas persaingan sekaligus memacu performa atlet,” ujar Regi.

Rencananya Proliga 2026 akan dibuka di GOR Terpadu A. Yani, Pontianak mulai Kamis (8/1) hingga Minggu (11/1) mendatang.

PBVSI pastikan Proliga 2026 tetap semarak kendati jumlah partisipasi tim yang bertanding menurun

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI